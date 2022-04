Eerste kinderen krijgen les in Oekraïneklasje in Alsemberg

Het klasje wordt ingericht in basisschool De Springveer in Alsemberg en sinds eind deze week volgen er vijf kinderen les. “We hebben er voor gekozen om hen samen les te laten volgen omwille van de verbondenheid”, legt schepen van Onderwijs Jo Vander Meylen (Lijst Burgemeester) uit. “Het is niet de bedoeling om hen te isoleren van de andere kinderen. Maar op deze manier bieden we hen ook geborgenheid. Velen onder hen hebben heel wat meegemaakt en moeten dat ook kunnen verwerken. Dat kan wellicht gemakkelijker in de buurt van lotgenoten. In de klas is er altijd een Oekraïense en Nederlandstalige begeleider aanwezig. En de kinderen kunnen ook deelnemen aan de activiteit die door De Springveer georganiseerd worden.” Momenteel vangen meer dan veertig gastgezinnen in Beersel Oekraïense vluchtelingen op. Een veertigtal vluchtelingen zijn minderjarig. De kinderen die secundair onderwijs moeten volgen kunnen terecht in de OKAN-klas van het Sancta Maria Instituut in de Halse deelgemeente Lembeek. Daarover zijn er in de Zennevallei over de gemeentegrenzen heen afspraken gemaakt.