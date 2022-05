Eenzame kinderpornokijker krijgt 18 maanden met uitstel

Geen aanleiding

Bij een huiszoeking trof de politie op zijn computer 40 beelden en 400 thumbnails waarop kinderen van zeer jonge leeftijd, hoogstens drie jaar oud, op uiteenlopende manieren werden misbruikt. De man gaf ook toe dat hij een programma had waarmee hij zijn computer volledig kon ‘schoonmaken’. De zestiger was al op eigen initiatief in behandeling gegaan bij I.T.E.R. (Centrum voor Preventie, Begeleiding en Behandeling van Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag, nvdr.), en bij een eigen psychotherapeut. “Mijn cliënt is door gezondheidsproblemen in een depressie geraakt en beginnen drinken. Hij is toen zonder duidelijke aanleiding dergelijke beelden beginnen zoeken”, pleitte de verdediging. “Dat is een gewoonte geworden, maar het is een eenzame bezigheid geweest, hij heeft nooit beelden met iemand gedeeld. Hij bekeek kinderporno met een glas whisky naast zich. Intussen heeft hij zijn alcoholprobleem aangepakt en heeft hij hulp gezocht voor deze problematiek. Een gevangenisstraf met probatie-uitstel lijkt me het beste.” De rechter was het hiermee eens.