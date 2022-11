Discussie over kookplaten ontaardt: 10 maanden cel gevorderd

De man had op 17 september van vorig jaar in de voormiddag een discussie over kookplaten met een andere man. Deze discussie bekoelde en alles leek weer koek en ei. Leek, want enkele uren later viel hij de man langs achter aan door met een ijzeren staaf op zijn hoofd te slaan. Hierbij verloor zijn rivaal even het bewustzijn. “Hij had me getreiterd”, klonk het laconiek tegen de politie. Naar de rechtbank stuurde de man zijn kat waardoor hij bij verstek dreigt veroordeeld te worden. Uitspraak op 8 december.