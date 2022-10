Deel jouw warmste herinnering aan iemand die er niet meer is

Dworp Jaarmarkt Dworp beleeft één van zonnigste edities ooit

De jaarmarkt in Dworp beleefde één van de zonnigste edities in jaren en dat vertaalde zich in een pak bezoekers die op dinsdag graag eens kuierden langs de kraampjes. Maar ook de wedstrijden voor paarden en groot- en kleinvee blijven klassiekers op het evenement. Lokale verenigingen toonden zich met een standje of zelfs een tentoonstelling en in de late namiddag werd het feest verder gezet met live optredens van onder andere Ducks In The Dark aan het Gildenhuis en Bram en Lennert in de feesttent. De vertrouwde Jaarmarktfuif sloot een vierdaags feestweekend af.

18 oktober