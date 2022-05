De Lambikstoempers serveren eigenzinnige bierkeuze tijdens bezetting van ‘t Parlement

VILVOORDE “Bestuur­ders met alcoholpro­bleem worden rijonge­schikt verklaard , maar gaan gewoon weer de baan op mét medeweten van justitie”

“Ik vraag u om een taalwijziging voor mijn cliënt.” Het is een zin die wel vaker weergalmt in de rechtbanken van het arrondissement Halle-Vilvoorde, waar procureur des Konings Ine Van Wymersch de strafrechtelijke plak zwaait. Iedereen heeft het recht om in zijn moedertaal berecht te worden en daar wordt gretig gebruik van gemaakt. “Of misbruik...”, zegt Ine Van Wymersch in een exclusief interview met Het Laatste Nieuws.

