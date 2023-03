Danscentrum Pirouette vierde hun 35-jarig bestaan

Op stap na Tournée Minérale: fietsen door het hart van de Lam­biekstreek

Zin om er even tussenuit te knijpen? Wij selecteren elke week de mooiste fiets- en wandelroutes in Vlaanderen: eentje in elke regio. Deze week staat alles in het teken van Tournée Minérale, of toch het einde daarvan. Zo fiets je vanuit Halle door de streek van de Lambiek. Je passeert uiteraard ook in deelgemeente Lembeek, want de naam van het drankje werd daarvan afgeleid.