Dag van de Leerkracht in Beersel: gemeente bedankt leerkrachten met een drink

Beersel Lam­bik-O-droom decor voor nieuwe aflevering in reeks Brouwerij­con­cer­ten

De Lambik-O-droom van brouwerij 3 fonteinen was het decor voor een nieuwe aflevering in de reeks Brouwerijconcerten in Beersel. De Koninklijke fanfare Eendracht Maakt Macht uit Lot speelde een thuismatch. Nadien was het de beurt aan de Koninklijke Fanfare Sint-Jozef Kesterbeek en Dworp. “Volgend weekend zijn we al aan ons laatste brouwerijconcert”, laat schepen van Cultuur Elsie De Greef (N-VA) nog weten. “Dan zijn we te gast in het Bierhuis van Oud Beersel waar de optreden binnen zullen plaatsvinden.

2 oktober