Cursus Nederlands voor anderstalige ouders van schoolkinderen

Halle Orde van Hofmaar­schal­ken organi­seert Oenstel­lings­ga­la

De Orde van de Hofmaarschalken en Hofdames organiseren op zaterdag 4 februari opnieuw het Oenstellingsgala. Dat vindt opnieuw plaats op de campus van Don Bosco aan de Lenniksesteenweg. Die avond wordt het nieuw hofmaarschalkenpaar aangesteld en het vorige hofmaarschalkenpaar Cédric I en Peggy I en hun mini Hofmaarschalkenpaar Jochem I en Ilona I wordt opgenomen in de Orde. Presentator van dienst is Mark Huylenbroeck. De hofmaarschalken hebben met De Halse Dansmariekes en de Halse Vedettenparade verschillende lokale artiesten op het podium staan, maar met Jettie Pallettie en De Lawineboys staan ook sfeermakers van buiten Halle op de affiche. DJ Mazzletov zal samen met Dj Jorre voor ambiance zorgen voor en na de verschillende optredens. Kaarten in voorverkoop kosten 8 euro en aan de kassa 10 euro. Extra informatie over het Oenstellingsgala is te vinden op www. galabal-halle.be.

31 januari