Cultuurraad zet dit jaar twee laureaten in de bloemetjes tijdens uitreiking ‘Cultuur op Spoor’

Halle Jaarlijkse subsidie voor moskee zet kwaad bloed bij oppositie: “Elk jaar overschot op de rekening en toch blijft de stad maar geld geven”

Een jaarlijkse subsidie van de stad Halle aan de Moskee Arrahman doet heel wat politiek stof opwaaien. Want de organisatie is financieel kerngezond en heeft dat geld volgens de oppositie helemaal niet nodig. “De moskee stapelt de overschotten op terwijl de stad blijft subsidiëren”, zegt gemeenteraadslid Benjamin Swalens (N-VA). Volgens het schepencollege is daar een goede reden voor.

11:48