Classica Elsemaa vindt voor het laatst plaats aan Herisemmolen

Op vrijdag duiken de schoolkinderen al het veld in. Op zaterdag en zondag staan dan de wedstrijden in verschillende categorieën op het programma.”Rond de terreinen van de Herisemmolen te Alsemberg willen we opnieuw, en deze keer voor de laatste keer, een spetterend sport- en volksfeest organiseren”, laten de organisatoren weten. “Onze cyclocrossen op zaterdag 29 oktober worden georganiseerd met ondersteuning van Cycling Vlaanderen afdeling Vlaams Brabant. De cyclocrossen staan op de kalender van het regelmatigheidscriterium ‘CX Challenge’ van Cycling Vlaanderen. Zondag 30 oktober kunnen de lokale sportievelingen deelnemen aan het veldlopen of veldrijden. We organiseren opnieuw veldloopwedstrijden voor jong en oud. Eindigen doen we met veldrijden, met de recreantenwedstrijd en de Gentlemen’s Classica Elsemaa willen we iedereen de kans geven om zich te wagen op het parcours. Zo willen van deze zondag een echte familiedag maken waar sporters samen met hun vrienden en familie aanwezig zijn op de Classica Elsemaa. De toegang is voor alle toeschouwers gratis. Op zaterdag starten de wedstrijden vanaf 10 uur. Op zondag vanaf 11.30 uur. Op zondag is er vanaf 15 uur ook nog een recreantencross en de Gentlemen’s Classica voor iedereen die misschien niet zo sportief is maar wel eens wil proeven van het cyclocross. De wedstrijd vindt plaats op de terreinen van de Herisemmolen. Meer info op www.classicaelsemaa.be.