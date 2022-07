Carrière van Lucien ‘Bikke’ Zelck leek voorbij, tot hij een straffe comeback maakte: “Op twee weken tijd behaalde hij meteen drie overwinningen”

Beersel Brusselse­steen­weg maand lang afgesloten door riolerings­wer­ken

Op de J.B. Vandenboschstraat in Alsemberg starten op 2 augustus rioleringswerken. “De nieuwe riolering wordt aangesloten op de bestaande riolering in de Brusselsesteenweg”, laat de gemeente Beersel weten. “Om deze aansluiting te kunnen realiseren is een deel van de Brusselsesteenweg, van de Witteweg tot supermarkt van Colruyt in de maand augustus afgesloten voor doorgaand verkeer.” De werken zullen klaar zijn tegen 1 september en parkeren op de parking van de Sint-Victorschool blijft mogelijk. De nieuwe riolering wordt aangesloten op de bestaande riolering in de Brusselsesteenweg. De parking van de Gemeenveldsite is bereikbaar via de Wielemansstraat, Losseweg en Gemeenveldstraat. Het winderickxplein is bereikbaar via Grootbosstraat, J.B. Woutersstraat, Elsemheidelaan en Steenweg naar Halle.

20 juli