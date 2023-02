Burgemeester verrast door sluiting WZC Zennehart: “Jammer voor de rusthuisbewoners die hier heel hun leven woonden”

Het nieuws dat woonzorgcentrum Zennehart de deuren sluiten door stabiliteitsproblemen verrast iedereen in Beersel. Ook burgemeester Jo Vander Meylen (Lijst Burgemeester) viel uit de lucht. “Het is jammer dat de bewoners moeten verhuizen want velen hebben wel een band met Alsemberg”, zegt hij.

Zennehart behoort al enkele jaren tot de Franse zorggroep ORPEA en heeft een goede reputatie. Qua zorg komen de bewoners er niets te kort. Maar er blijkt dus een fundamenteel probleem met het gebouw. Wat dat probleem juist is komen we voorlopig niet te weten. Het gebouw zelf is amper 18 jaar oud en werd opgetrokken in 2005. Toen besliste de nv Daver om 5 miljoen euro te investeren in een nieuwbouw. Dat gebouw moest residentie Ter Heide vervangen langs de Grote Baan in Beersel. Omwonenden vreesden verkeersoverlast, natuurverenigingen waren bezorgd over de gevolgen voor fauna en flora. Toch kreeg de halverwege de helling van de Pastoor Bolsstraat groen licht. In 2006 werden de eerste bewoners ontvangen. Maar nu valt dus alweer definitief het doek over het rusthuis.

Officieel nieuws

De gemeente Beersel viel ook uit de lucht toen de sluiting bekend raakte. “Als gemeentebestuur wachten we nog altijd op officieel nieuws”, zegt burgemeester Jo Vander Meylen (CD&V). “Ik vernam het nieuws in de media en heb zelf iemand bij ORPEA gecontacteerd. Ik heb begrepen dat door een communicatielek alles sneller dan verwacht bekend raakte. Maar donderdagavond of vrijdagochtend hebben we niets meer gehoord van de groep. Dat is wel jammer want als een rusthuis met 95 bedden de deuren sluit heeft dat wel een impact op de gemeente.”

Privégroep

Het gemeentebestuur van Beersel zal niet meteen zelf stappen ondernemen. Er is ook geen probleem voor de bewoners op dit moment. Waarom het gebouw gesloopt moet worden is op het gemeentehuis ook nog onduidelijk. “Het woonzorgcentrum wordt uitgebaat door een privégroep en als gemeente hebben we daar dus niets over te zeggen”, zegt Vander Meylen. “De veiligheid van de bewoners is niet in het gedrang en dat is nu het belangrijkste. Ik ben wel verrast door het feit dat er stabiliteitsproblemen zijn die zo erg zijn dat het gebouw helemaal moet afgebroken worden. Het is het eerste dat we daar op het gemeentehuis over horen. Ik heb gevraagd aan de diensten om na te kijken wat er op stedenbouwkundig vlak allemaal geregistreerd is.”

Weinig overschot

Dat 95 bewoners de komende maanden moeten verhuizen vindt de burgemeester geen prettig nieuws. “We zijn opgelucht dat ze niet van de ene op de andere dag weg moeten”, zegt Vander Meylen. “Maar verder is er weinig reden tot blijdschap. In Zennehart verblijven heel wat mensen uit Alsemberg en de directe omgeving. ORPEA wil hen laten verhuizen naar een andere woonzorgcentrum in de groep maar ik kan me wel voorstellen dat bewoners uit de streek geen zin hebben in een verhuis naar pakweg Halle of Dilbeek. Er is wel een woonzorgaanbod in Beersel maar er is ook weinig overschot. Zo is de wachtlijst voor ons OCMW-rusthuis momenteel niet zo lang maar het is natuurlijk onmogelijk om 95 senioren in Beersel een nieuwe plek te geven in één van de woonzorgcentra.”

