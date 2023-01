Broers gebruiken asielcentrum als uitvalsbasis voor strooptochten: “Enkel verweerd met machete”

Sint-Pieters-Leeuw Rita Cornelis ontvangt Vic Feytons Erediploma

Kunstenares Rita Cornelis kreeg in het Colomakasteel in Sint-Pieters-Leeuw van het Davidsfonds van Sint-Pieters-Leeuw officieel het Vic Feytons Erediploma overhanidigd. Als aquarelliste kreeg ze de voorbije jaren nationale en recent ook internationale erkenning. In 2015 werd ze nationale laureate van het aquarelsalon in Antwerpen met haar werk ‘Muziektempel’. In 2022 won ze deze eerste prijs opnieuw met haar werk ‘Sluimering’. In oktober 2022 behaalde ze op ruim 250 internationale deelnemers een derde plaats op het vijfentwintigste European Watercolor Symposium in Bilbao met een originele en eigenzinnige weergave van het Guggenheim Museum. Als kernlid van het Aquarelinstituut België promoot ze mee zowel de kunstvorm als de kansen voor de beoefenaars. Het Vic Feytons Erediploma dat wordt toegekend is genoemd naar de vroegere voorzitter van de vereniging die in 1997 overleed.

30 januari