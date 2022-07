Brandweer helpt koe op het droge in Beersel

Lot Intelligen­te verkeers­lich­ten Sas van Lot in werking

De intelligente verkeerslichten aan het sas van Lot zijn in werking. Dat betekent dat fietsers die op de fietssnelweg langs het Kanaal rijden zo veel mogelijk voorrang zullen krijgen op het andere verkeer. De verkeerslichten hadden er eigenlijk al maanden geleden moeten staan maar de installatie liep vertraging op. De gemeente Beersel hoopt zo dat de fietsroute nog populairder wordt en dat de oversteek aan het sas ook veiliger is in de toekomst. Aan het sas van Ruisbroek in Sint-Pieters-Leeuw worden ook intelligente verkeerslichten overwogen maar daar wil het gemeentebestuur eerst afwachten hoe de lichten in Lot functioneren. Tot dan moet je in Ruisbroek als fietser op de fietssnelweg voorrang geven aan het andere verkeer.

15 juli