Bloedsporen nekken onverbeterlijke inbreker: 3 jaar cel

De man had het bij zijn inbraken steevast gemunt op huizen waarvan de bewoners niet thuis waren. In de meeste gevallen waren ze op vakantie, maar de bewoonster van één woning verbleef een tijdlang in het ziekenhuis toen de man een ongewenst bezoek bracht aan het pand. Bij al zijn wapenfeiten liet de man wel sporen na. Zo waren er in verschillende woningen vingerafdrukken te vinden, en bij enkele woningen had hij zich bezeerd toen hij een raam insloeg, waardoor er bloedsporen met bijbehorend DNA werden aangetroffen. Die sporen leidden al snel tot de identificatie van de man, die gekend stond onder verschillende aliassen en in het verleden al meermaals veroordeeld was voor inbraken. De man zelf bleef echter onvindbaar en daagde ook niet op in de rechtbank.