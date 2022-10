Bende van Beersel vliegt er opnieuw in: vijfdejaars strijden voor het klimaat

De Bende van Beersel is opnieuw samengekomen. Het project verenigt acht basisscholen in Groot-Beersel in hun strijd voor het klimaat. Dit keer werd er verzameld aan het Kasteel van Beersel. In elke school zijn er trekkersklassen waarvan de leerlingen het energieverbruik van de school onder de loep zullen nemen en tegelijk manieren bedenken om nog duurzamer en milieuvriendelijker naar school te kunnen gaan. Gezien de actualiteit wordt hun werk actueler dan ooit. Het zijn de kinderen van het vijfde leerjaar die de taak op zich nemen. Het hele jaar door wordt er gewerkt rond thema’s als energie en klimaat. Tweehonderdtal schoolkinderen waren op de eerste bijeenkomst alvast razend enthousiast om er aan te beginnen.