Beerselnaar krijgt 15 maanden cel voor kinderpornocollectie

Het parket Halle-Vilvoorde had in de loop van 2021 een onderzoek naar de man geopend na een melding door een gespecialiseerd centrum in de Verenigde Staten. Daar was opgemerkt hoe hij beelden van kindermisbruik uitwisselde via internet. Een huiszoeking bij de man leverde vervolgens meer dan duizend beelden van kindermisbruik op. “Het ging voornamelijk om kinderen en jongeren tussen de leeftijd van tien en twaalf jaar die op verschillende manieren gedwongen werden tot seksuele handelingen”, zei het parket bij de behandeling. “Uit zijn verhoren blijkt dat meneer niet wil beseffen of aanvaarden dat dit om echte beelden gaat, dat deze kinderen echt misbruikt worden. Er lijkt niet meteen gevaar op verdergaande feiten, maar er is duidelijk wel een ernstige normvervaging.” De man kwam zelf niet kwam opdagen voor de rechtbank en werd dan ook bij verstek veroordeeld.