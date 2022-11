Beerselbon blijkt succesverhaal: “Al 74.547 euro teruggevloeid naar handelaars”

Beersel wil de Beerselbon ook in het verenigingsleven introduceren. Dit jaar konden alle erkende Beerselse verenigingen die een publiek evenement organiseerden waarbij een tombola of een prijs verbonden was, een Beerselbon ter waarde van 25 euro aanvragen via lokaleeconomie@beersel.be. Dat initiatief wordt ook in 2023 herhaald. Ook de gemeente zelf maakt van de bonnen gebruik om personeelsleden in de bloemetjes te zetten of jubilarissen een geschenkje te geven.