Beersel opent vierde kinderopvang in negen jaar tijd: “Wie zwanger is voelt meteen zware druk om plekje te bemachtigen”

Brussel Energiecri­sis en inflatie dwingt Vlaamse Gemeen­schaps­com­mis­sie tot begrotings­wij­zi­ging: “Fausse bonne idée”, volgens oppositie

In de raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie is vrijdag een wijziging van de meerjarenbegroting voor 2022-2025 goedgekeurd. Dat meldt het VGC-college in een persbericht. Om de gevolgen van de energiecrisis en de hoge inflatie tegen te gaan worden enkele miljoenen extra uitgetrokken.

16 december