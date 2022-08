Beersel investeert in zandzakkenmachine

Alsemberg Tuin der Onlusten opent deuren voor jaarlijkse tentoon­stel­ling

De Tuin der Onlusten ontvangt in augustus opnieuw bezoekers tijdens een nieuwe tentoonstelling die er plaats vindt. Met ‘Roll the waves’ willen kunstenaars Al Balis, Mehdi Khammal en Beg-Tsé de kracht van het water tot leven brengen. De Tuin der Onlusten is een unieke kunstentuin met ruimtelijke creaties in open lucht. “Een opeenstapeling van beelden, installaties, planten en objecten en vormen die een coherent omgeving vormen”, klinkt het. De expo kan bezocht worden tijdens de weekends van 20 en 21, 27 en 28 augustus, 3 en 4 september en 10 en 11 september van 13 uur tot 17.30 uur. Info op www.tuinderonlusten.blogspot.be. De Tuin der Onlusten bevindt zich op de Klutsstraat 24 in Alsemberg.

