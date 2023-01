Bankautomaten verdwijnen: ontdek hier of je binnenkort in Beersel nog geld kan afhalen

Sint-Pieters-Leeuw Sint-Pie­ters-Leeuw breidt aantal publieke laadpalen uit

De gemeente Sint-Pieters-Leeuw zal begin 2023 de eerste laadpalen voor elektrische voertuigen bestellen die dan geplaatst worden op openbaar domein. “Met het steeds toenemende aantal elektrische wagens is er nood aan meer laadinfrastructuur”, zegt schepen van Mobiliteit en Verkeer Olivier Huygens (N-VA). “In Sint-Pieters-Leeuw beschikken we momenteel over drie locaties op publiek terrein maar dit aantal willen we snel verhogen. We plannen om in januari of februari de eerste laadpalen te bestellen zodat de plaatsing kan ingepland worden.” Samen met de opdrachtencentrale van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) start het gemeentebestuur met de uitrol van laadpalen.

31 december