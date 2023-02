Armand Debelder postuum verkozen tot persoonlijkheid van het jaar

Beersel Chef-kok onder invloed brengt afwasser met wagen naar huis: “Het was te koud om te stappen”

De uitbater van een restaurant in Beersel is veroordeeld door de politierechter nadat hij onder invloed zijn afwasser naar huis bracht. De chef-kok had er op 19 november met zijn team een service op zitten in zijn zaak en had bij het opruimen enkele glazen alcohol gedronken. Nadien bracht hij de afwasser naar huis. “Het was die avond erg koud en dus wou ik niet dat hij te voet naar huis moest”, klonk het in de rechtbank. De man werd aan de kant gezet door de politie en had 0,85 promille alcohol in het bloed. Het was al de derde keer dat hij tegen de lamp liep. Hij kreeg een boete van 3.200 euro waarvan de helft met uitstel en een rijverbod van 3 maanden. De man moet ook de medische en de psychologische examens opnieuw afleggen.

9 februari