Anderlecht-speler Francis Amuzu aan celstraf ontsnapt na nieuwe corona-inbreuk: “Een geldboete? Daar lachen die mannen eens mee”

De aanvaller van RSC Anderlecht moest zich verantwoorden voor de rechter omdat hij op 29 mei in volle coronacrisis het samenscholingsverbod negeerde. Hij werd op 29 mei vorig jaar betrapt tijdens een feestje in Alsemberg en dat in het gezelschap van vijftien andere mensen. Tijdens de coronacrisis werden al drie processen-verbaal opgesteld tegen de twintiger voor inbreuken tegen de coronaregels en dus was politierechter Johan Van Laethem streng voor de voetballer. “Hij veegt er op constante wijze zijn voeten aan”, merkte Van Laethem op. Amuzu verscheen niet in eigen persoon, maar de advocate die hem vertegenwoordigde erkende wel de feiten en verklaarde dat de man de boete wel zou betalen. Maar daar nam de rechter geen genoegen mee. “Boetes zijn in zijn geval onvoldoende. Daar lachen die mannen eens mee. Want om dat geld te verdienen, hoeft hij enkel zijn voetbalschoenen aan te trekken. Hij komt er dus zo niet mee weg en mag kiezen tussen een werkstraf of een gevangenisstraf.”