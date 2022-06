Afval ophalen, bomen slepen en meedraaien in de zorg... het Brabants trekpaard kan nog mee in de maatschappij: “We beulen die dieren echt niet af”

Vlaams-BrabantHet Brabants trekpaard mag wat vaker van stal gehaald worden voor zware klussen. Dat vinden ze alvast bij de provincie Vlaams-Brabant dat de dieren voorbije maanden in uiteenlopende sectoren aan het werk zette. “Die dieren zijn echte werkpaarden”, zegt gedeputeerde Gunther Coppens (N-VA). “Er is geen reden om hen op stal te laten staan als er zwaar werk verricht moet worden.”

De tijd dat het Brabants trekpaard heerste op de velden als werkpaard ligt al decennia lang achter ons. Maar als het van de provincie Vlaams-Brabant afhangt, mag de kloeke paardensoort wel eens vaker van stal gehaald worden dan alleen voor een prijskamp en een keuring. Sinds 2019 werden de dieren daarom op verschillende terreinen ingezet. Zo hielpen ze mee bij het bosbeheer van de Wijngaardberg in Wezemaal door zware boomstammen te verslepen. Ze toonden hun therapeutisch talent tijdens wekelijkse bezoekjes van de mensen van De Okkernoot op Kasteel Steenhout in Vollezele. Die organisatie begeleidt mensen met autisme. Zij mochten de stallen uitmesten, de dieren mee verzorgen en op huifkartocht genieten van de omgeving. In Haacht vervingen de trekpaarden zelfs de tractoren voor brouwerij Hof ten Dormael want zelfs bij de teelt van hop kunnen de dieren mee ingezet worden in plaats van de luide landbouwmachines. En ook op het eigen provinciedomein in Huizingen gaan de trekpaarden aan de slag. Vier paarden hebben er hun stal. Ze kunnen er het afval ophalen en helpen nu ook bij het groenonderhoud.

Volledig scherm Het Brabants trekpaard mag wat vaker van stal gehaald worden voor zware klussen. Dat vinden ze alvast bij de provincie Vlaams-Brabant dat de dieren voorbije maanden in uiteenlopende sectoren aan het werk zette. Gedeputeerde Gunther Coppens (N-VA), Lieven Elst en Pieter Berden van de provincie Vlaams-Brabant. © Bart Kerckhoven

Geen voeling meer

Woensdagmiddag kon iedereen zien hoe sterk de kolossen zijn tijdens een demonstratiedag in Huizingen. De mensen tonen wat de dieren kunnen, blijft volgens gedeputeerde voor Toerisme Gunther Coppens (N-VA) belangrijk. “Een van de bedreigingen voor het voortbestaan van de typische trekpaardencultuur, zoals jaarmarkten, stoeten en processies, is dat het doorsnee publiek vaak onvoldoende voeling heeft met het gebruik van het trekpaard. Dit wordt niet alleen aangegeven door de trekpaardverenigingen, maar werd ook aangehaald op de trekpaardraad”, zegt Coppens. “Men denkt al snel dat men een paard aan het afbeulen is, terwijl die dieren net met plezier aan het werk gaan. Daarom willen we als provincie het voortouw nemen in het sensibiliseren van de mensen.”

Volledig scherm Het Brabants trekpaard mag wat vaker van stal gehaald worden voor zware klussen. Dat vinden ze alvast bij de provincie Vlaams-Brabant dat de dieren voorbije maanden in uiteenlopende sectoren aan het werk zette. © Bart Kerckhoven

Economische rol spelen

De kans dat het trekpaard de tractor opnieuw van de velden zal verdringen, lijkt wel bijzonder klein. “Maar het Brabants trekpaard kan nog wel degelijk economisch een rol spelen”, zegt Pieter Berden, de projectverantwoordelijke voor het Brabants Trekpaard van de provincie Vlaams-Brabant. “Kwekers kunnen misschien wel iets bij verdienen wanneer hun paard af en toe kan ingezet worden om bijvoorbeeld bomen te verslepen. Want vandaag kost het natuurlijk vooral veel geld om trekpaarden te houden als je er alleen maar aan keuringen of wedstrijden meedoet. En in stiltegebieden of kwetsbare ecologische gebieden kunnen ze ook van goudwaarde zijn. Daar kan je niet met zware machines aan de slag.”

Volledig scherm Het Brabants trekpaard mag wat vaker van stal gehaald worden voor zware klussen. Dat vinden ze alvast bij de provincie Vlaams-Brabant dat de dieren voorbije maanden in uiteenlopende sectoren aan het werk zette. © Bart Kerckhoven

Gedeputeerde Gunther Coppens stelt zelfs voor dat grote boseigenaars zich een trekpaard zouden aanschaffen dan dat ze zouden investeren in zwaar materiaal. “Het lijkt me toch leuker om met zo’n dier aan de slag te gaan waarmee je een band kan creëren dan met een machine die meer schade toebrengt. We moeten de mogelijkheden aantonen. Ik stel nu al vast dat er sinds 2019 alleszins meer interesse is voor wat een trekpaard allemaal kan doen. En ook bij de kwekers is er steeds meer interesse om hun paarden voor dergelijke karweien in te spannen.”

LEES OOK