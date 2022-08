Afrika Feest komt terug naar Lot

Afrika Feest is een festival dat de Afrikaanse vibe naar Lot haalt. Zo is er bijvoorbeeld live muziek, kan je er je danspassen oefenen en leer je heel wat culinaire Afrikaanse specialiteiten kennen. Daarnaast is er ook een markt vol producten uit het continent en er is zelfs een workshop percussie. Ook voor kinderen is er heel wat animatie, zoals een springkasteel, een schminkstand of een knutselatelier.