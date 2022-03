Acht inbraken op enkele uren tijd in Beersel en Vlezenbeek

De eerste meldingen liepen ‘s ochtends tussen 8 en 10 uur binnen uit de Klein-Nederstraat. Daar werd ingebroken in twee geparkeerde wagens. De ramen werden ingeslagen en dieven gingen aan de haal met een horloge en met een rugzak. Later op de dag diende de politie nog eens terug te keren naar de straat omdat er ook in een tuinhuis was ingebroken. Hier werden twee fietsen gestolen.

‘s Ochtends, eveneens tussen 8 en 10 uur, werd er ook ingebroken in de Grote Baan in Beersel. De daders klommen over een hek in de tuin en braken een aantal ramen open. Vier uur later was het in deze straat opnieuw prijs. Toen werden een grasmaaier, mountainbike en fietshelm gestolen. Tot slot werd er ook geprobeerd om in te breken in een woning in de Kasteellaan in Alsemberg, maar de daders werden uit de tuin gejaagd door de hond des huizes.