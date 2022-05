Aannemer voor rechter nadat hij te traag rijdt op R0

F. werd op 8 maart vorig jaar uit het verkeer geplukt op de Brusselse Ring in Lot omdat hij met zijn bestelwagen trager dan 70 kilometer per uur reed. Hij trok met de bestelwagen ook nog een aanhangwagen geladen met een kraantje. Daarvoor had hij een rijbewijs BE nodig maar hij had enkel een voorlopig rijbewijs op zak. Bovendien was de lading ook niet eens goed vastgemaakt. In de rechtbank zei F. dat hij niet eens wist dat hij altijd met een begeleider moest rijden. “Ik rij al 18 jaar met de auto”, zei hij. “En op dit rijbewijs staat niet dat ik een begeleider nodig heb. Ik wilde nadien alles in orde brengen maar door een achterstand na de coronapandemie is er een achterstand en krijg ik maar geen afspraak. Ik ben al heel wat werk kwijt gespeeld door die toestanden.”