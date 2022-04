9e editie van petanquetornooi voor 55-plussers

De laatste editie was in 2019 aangezien de edities van 2020 en 2021 geannuleerd werden door de coronacrisis. Dit jaar kan het petanquetornooi opnieuw doorgaan op zaterdag 23 april om 13 uur aan de overdekte petanquepleinen in de Goutstouwersstraat 59 in Lot. De prijsuitreiking zal plaatsvinden om 16.30 uur. Deelname is gratis en kan in ploegen van 3 spelers waarbij in 3 ronden gespeeld zal worden. In de eerste en tweede ronde wordt de tegenspeler per loting bepaald, in de derde ronde spelen de winnaars tegen elkaar. Inschrijven kan via senioren@beersel.be .