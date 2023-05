50 minuten file op Brusselse Buitenring door ongeval in Beersel: linkerrijstrook versperd

Cannabis­plan­ta­ge of drugslabo kan je voortaan anoniem melden in Vlaams-Bra­bant

Na Limburg en Antwerpen krijgt ook Vlaams-Brabant een anoniem drugsmeldpunt. Inwoners kunnen via daar op anonieme wijze informatie informatie doorgeven over een cannabisplantage, drugslabo of achtergelaten drugsafval. In Antwerpen en Limburg leidde het op drie jaar tijd tot de ontdekking van 39 plantages en zes druglabo’s.