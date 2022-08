34 schadegevallen op 5 jaar tijd door slechte wegen in Beersel

Wielrennen Julien Desmarets reed als stagiair Arctic Tour of Norway: “Rijden met de profs is verrijkend”

Julien Desmarets (22) is dit seizoen een absolute revelatie bij de elites zonder contact. De renner uit Beersel komt amper één jaar in competitie uit, maar wordt nu al opgemerkt door de profploegen. Bingoal Pauwels Sauzen WB heeft hem een contract aangeboden als stagiair. Met die ploeg was hij de voorbije dagen aan de slag in de Arctic Tour of Norway.

15 augustus