34 schadegevallen op 5 jaar tijd door slechte wegen in Beersel: “Sommige gemeentewegen lijken meer op hindernissenparcours”

BeerselOp vijf jaar tijd hebben maar liefst 34 chauffeurs een schadevergoeding van de gemeente Beersel geëist nadat hun wagen beschadigd geraakte door putten in de weg. In totaal werden al duizenden euro’s terugbetaald.

Vlaams-Belang-gemeenteraadslid Klaas Slootmans vroeg de cijfers op. Wanneer putten in de rijbaan, verzakte rioolputten, uitstekende boordstenen en andere obstakels op de weg schade veroorzaken, kan je als chauffeur die schade verhalen op de wegbeheerder en dat is in heel wat gevallen de gemeente. Tussen 2017 en 2021 werden 34 schadeclaims ingediend. Twintig van die claims bleken gegrond. In totaal werd 4.230 euro terugbetaald door de verzekering. Elf van de 34 vorderingen, goed voor een derde van het aantal, gingen over een put op Brusselsesteenweg in Alsemberg die vorig jaar heel wat brokken maakte en waarvoor een aannemer verantwoordelijk was.

Nog meer schade

Volgens het oppositieraadslid hebben putten in de weg wellicht nog meer schade veroorzaakt. “De meeste bestuurders merken pas nadien de schade op en dan is het bijzonder moeilijk om nog een oorzakelijk verband aan te tonen tussen de geleden schade en de staat van het wegdek”, geeft Slootmans mee. “Het is daarom belangrijk om onmiddellijk foto’s te nemen, je verzekering te contacteren en de politie te verwittigen om constatatie te doen van de feiten. Hoe sterker je dossier, hoe meer kans op schadevergoeding.”

Slootmans roept de meerderheid ook op om voldoende aandacht te besteden aan de slechte staat van het wegdek. “Bepaalde gemeentewegen lijken meer op een hindernissenparcours dan op een openbare weg. Denk maar aan de Dikkemeerweg, de Ast of de Rollebeekstraat. Buiten wat oplapwerk zijn die straten al decennia onaangeroerd, waardoor diepe kuilen en zelfs ronduit gevaarlijke verkeerssituaties ontstaan met soms zware voertuigschade tot gevolg”, zegt Slootmans.

Valt goed mee

Burgemeester Hugo Vandaele (Lijst Burgemeester) noemt het cijfer niet uitzonderlijk. “Dat zijn gemiddeld vier schadegevallen per jaar", rekent Vandaele uit. “Want die elf dossiers op de Brusselsesteenweg gingen allemaal over één werf van een aannemer. Ik vind dat cijfer goed meevallen als je weet hoeveel kilometers wegen wij beheren.”

Dat het onderhoud van de wegen beter kan nuanceert de burgemeester. “De Dikke Meerweg ligt er inderdaad slecht bij", zegt hij. “Dat is al jaren zo. Maar binnen vijf jaar wordt er gescheiden riolering aangelegd en zal alles vernieuwd worden. Nu die straat vernieuwen zou gek zijn. De Ast en de Rollebeekstraat bevinden zich in erg landelijk gebied. Ik kan me daar geen incidenten door het slechte wegdek voor de geest halen. En bovendien zijn niet alle inwoners te vinden voor een mooie asfaltlaag voor de deur. Want dat nodigt dan weer uit om sneller te rijden of die weg op te zoeken om files te vermijden.”

