Zowel huizen als appartementen fors duurder geworden in Beerse

SALPHEN ‘Toontje en zijn varken’ brengen recordbe­drag op voor goede doel tijdens vijftigja­rig jubileum Zalfenker­mis

Na enkele geïmproviseerde edities is de Zalfenkermis in Oostmalle (Malle) eindelijk aan zijn vijftigste jubileum toe. Zoals de traditie het wil, werden verschillende varkenskoppen en ander wild per opbod verkocht ter ere van de heilige Antonius. Ook werden boerderij- en huisdieren geweid en werd er natuurlijk de hele dag gevierd in het gehuchtje Salphen. “De opbrengst gaat via de parochie naar het goede doel.”

14 januari