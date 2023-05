Zes bestuurders betrapt met glaasje te veel op, één chauffeur met 3 promille

“Ik mocht niet op café van haar”: man (70) bewerkt echtgenote met vleesmes terwijl ze moet toekijken in de spiegel

“Ik ga nu naar toilet, maar subiet kom ik je afmaken.” De echtgenote van de 70-jarige C.M. (70) uit Retie heeft doodsangsten uitgestaan. Nadat hij eerst met een groot vleesmes in haar gezicht had gekerfd, dreigde de man nog een stap verder te gaan. Toch is het dankzij zijn slachtoffer dat C.M. nu niet in de gevangenis zit.