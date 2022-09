Wie heeft er een sportieve uitdaging voor het team van Sport Beerse ?

Ook dit jaar ging het team van Sport Beerse de uitdaging aan om de sportieveling in zichzelf naar boven te halen. Om het geheel een extra dimensie te geven, werd Sport Beerse onderverdeeld in 5 teams. Elk team moest onderling samenwerken en afspraken maken om het einddoel te behalen. “In totaal werd er over vier maanden verspreid meer dan 800 kilometer gezwommen, 1 800 kilometer gelopen, 5 000 kilometer gewandeld en 35 000 kilometer gefietst”, zegt sportpromotor Kim Goris. “Dat de (ruime) fietsenstalling in de zomer opeens veel te klein was geworden omdat zoveel medewerkers met de fiets naar het werk kwamen, was een goed teken.” Als afsluiter trokken afgelopen weekend nog zes medewerkers te voet naar Scherpenheuvel.

Ideeën

In 2023 wil Sport Beerse het over een andere boeg gooien, maar haar teams in beweging houden. “Daarom doen we een beroep op de inspiratie en ideeën van inwoners en bedrijven van Beerse. Bewoners, verenigingen of bedrijven die een toffe sportieve uitdaging in gedachten hebben of een goed doel kennen waarvoor Sport Beerse zich kan inzetten, kunnen dat vóór 31 december laten weten via sport@beerse.be of via de sociale media van lokaal bestuur Beerse of Sport Beerse.