WEER. Vanochtend kans op helder weer in Beerse

DE OUDSTE BELGEN. Anna (100), al haar hele leven goed van geest: “De Duitsers wilden me oppakken toen ik eten smokkelde... Ik maakte hen wijs dat ik zwanger was”

Wat was vroeger beter? Welk advies moet de jeugd krijgen? En wat is het geheim om zo oud te worden? Wij vragen het elke week aan de oudste inwoner van een dorp of stad in Vlaanderen, in onze reeks ‘De Oudste Belgen’. Deze week trekken we naar Malle. Naar het gezellige huis van de 100-jarige Anna ‘Netteke’ Scheynen, die twaalf kinderen het leven schonk. “Toen mijn jongste dochter getrouwd was, zei ze dat ik éindelijk eens moest gaan genieten. Dat heb ik dan ook volop gedaan.”