WEER. Vanochtend kans op bewolking in Beerse

Sunrise 2.0 belooft recordedi­tie te worden: “Dit hadden we tien jaar geleden alleen maar kunnen dromen”

Wat tien jaar geleden begon als een gedurfd idee en wel wat tegenslagen kende, is ondertussen uitgegroeid tot een vaste waarde in het (Kempense) festivallandschap. Sunrise Festival verwacht voor de tiende verjaardag niet minder dan 55.000 bezoekers. “Het mooie is dat in de jaren ons publiek ook is meegegroeid”, zegt organisator Marijn Venmans. Zeven podia, 200 artiesten en warme temperaturen. Sunrise belooft te knallen.