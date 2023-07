WEER. Stevige buien met fors onweer in Beerse vandaag

Buur komt katten eten geven, maar ontdekt diefstal

Op de Heieinde in Beerse is woensdagavond een diefstal vastgesteld. Een buur kwam er rond 19.30 uur de katten eten geven nu de bewoners op vakantie zijn. Helaas trof de behulpzame buur niet alleen hongerige katten, maar ook een ladder aan tegen de gevel. De dieven hadden een raam op de bovenverdieping geforceerd en het hele huis doorzocht. Het is echter nog niet duidelijk of de daders iets gestolen hebben.