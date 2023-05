WEER. Kans op redelijk helder weer vanochtend in Beerse

Dieven betrapt op dak in Beerse: duo krijgt 30 maanden cel

De correctionele rechtbank in Turnhout heeft twee veertigers, zonder vaste woonplaats in België, tot een gevangenisstraf van 30 maanden veroordeeld voor bendevorming en een reeks inbraken en inbraakpogingen. In totaal gaat het om dertien feiten.