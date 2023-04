WEER. Kans op helder met enkele wolkenvelden in Beerse vanochtend

Een unieke circusvoor­stel­ling, een beiaardcan­tus of 60 kilometer (of minder) wandelen in Mol? Dit zijn onze weekend­tips voor de Kempen

De paasvakantie zit er alweer op en de buitenspeeldag is ook achter de rug, maar dit weekend kunnen velen onder ons toch weer wat uitblazen en op stap gaan. Met de erfgoeddag en expo rond roofvogels in Arendonk staat er heel wat op het programma, maar er zijn uiteraard nog andere dingen te beleven zoals een grote braderij en een beiaardcantus in Hoogstraten en een unieke circusvoorstelling in Westerlo. We zetten vijf tips op een rij.