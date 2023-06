WEER. In Beerse overwegend bewolkt weer vanochtend

Fietser (17) gewond na aanrijding

Op de Turnhoutseweg in Beerse is maandagochtend een fietser gewond geraakt bij een verkeersongeval. De bestuurder van een auto wilde een zijstraat indraaien. Hij liet een eerste fietser passeren, maar merkte niet op dat er nog een tweede fietser naderde. De fietser reed in op de zijkant van de wagen, ging over de motorkap en kwam ten val. Het slachtoffer, de 17-jarige J.V.H. uit Arendonk, werd gewond naar het ziekenhuis gebracht.