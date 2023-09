Wat te doen in de Kempen in het weekend van 9 en 10 september: van een lichtstoet tot een bloemencorso en een uniek festival op de Kolonie

De zomervakantie is voorbij, maar het belooft een stralend weekend te worden en dus de moment om er nog eens op uit te trekken met vrienden, familie of het gezinnetje. In de Kempen staan onder meer een indrukwekkende lichtstoet in Mol, de grootste Bloemencorso van het land in Loenhout en een uniek muziekfestival op de Kolonie in Merksplas op het programma. En twee brandweerkorpsen zorgen ook voor wat spektakel.