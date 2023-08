Vrees voor nieuw banenverlies bij Janssen in Beerse: moederbedrijf sluit deel van onderzoek naar vaccins en infectieziekten

Eerder dit jaar verdwenen al 154 banen bij de afdeling Research & Development (R&D) van Janssen in Beerse. Hoeveel er mogelijk nog volgen, is niet duidelijk. Er werken nu nog ongeveer 4.350 mensen. “In Infectious Diseases & Vaccines (ID&V) blijven we toegang bieden tot onze hiv-producten die we op de markt brengen, en gaan we door met ons ExPEC-vaccin programma, dat in een laat stadium van ontwikkeling is voor de preventie van invasieve infecties met de E. coli-bacterie”, laat woordvoerder Tim De Kegel wel weten. “Zoals vermeld in onze geconsolideerde resultaten over het tweede kwartaal, zijn we van plan om de andere R&D-programma’s binnen ID&V af te sluiten.”