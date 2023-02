Voetganger aangereden door moto

Vosselaar Vrienden­groep organi­seert benefiet­fuif voor Oekraïense oorlogs­slacht­of­fers

Een jaar na het uitbreken van de oorlog leven veel Oekraïners nog steeds in erg moeilijke omstandigheden, niet alleen in Oekraïne zelf maar ook in tal van opvangcentra in buurland Polen. Juf Marieke van GBS Heieinde stampt daarom samen met haar gezin en vriendengroep een grote benefietfuif uit de grond. “Al het ingezamelde geld nemen we mee op onze jaarlijkse vakantie in Polen om daar samen met de slachtoffers de spullen te kopen die ze het meest nodig hebben”, vertelt Marieke.