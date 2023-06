Visverbod op gemeentelijke visvijvers verlengd tot 7 juli

Socialis­tisch boegbeeld en leerkracht Walter Hens (67) overleden: “Onze beweging verliest met jou een van haar meest gekende figuren”

Walter Hens, een boegbeeld van de socialistische beweging, is afgelopen maandag op 67-jarige leeftijd overleden na een slepende ziekte. Hens zetelde jarenlang in de gemeenteraad van Vosselaar en droeg enige tijd ook het voorzitterschap van Vooruit, toen nog sp.a, in Turnhout. Daarnaast was hij ook werkzaam als leerkracht in Niel en actief bij de onderwijsvakbond ACOD.