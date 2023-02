Verlichting maakt oversteekplaats op Antwerpseweg veiliger

Op plaatsen waar verkeerslichten staan, kan je veilig de Antwerpseweg oversteken. Op andere plaatsen is het soms levensgevaarlijk. Om de verkeersveiligheid te verhogen, installeert AWV een verlichte oversteekplaats richting Klampovenstraat, nabij de Engstraat. “De Engstraat is een belangrijke schakel in de fietsverbinding tussen Vlimmeren en Beerse-centrum, en zo verder richting Turnhout. Ze leidt ook naar toeristische plaatsen zoals Duivelskuil en Eksterheide, deze liggen aan de andere kant van de Antwerpseweg”, aldus het gemeentebestuur van Beerse. “In het mobiliteitsplan hebben we beslist dat we de Engstraat autoluw willen maken. Deze actie willen we realiseren in 2027. Ook de oversteek van de Antwerpseweg richting Klampovenstraat moet veiliger. Het Agentschap Wegen en Verkeer onderneemt er actie om de verkeersveiligheid te verbeteren. Om de zichtbaarheid op de oversteek te verhogen, zal het Agentschap Wegen en Verkeer er bijkomende verlichting plaatsen.”