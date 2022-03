Verhoogde PFAS-waarden vastgesteld op sites van brandweer in Beerse en Rijkevorsel

Informatieavond

Als je wordt blootgesteld aan PFAS heeft dat niet onmiddellijk gevolgen voor je gezondheid, maar langdurige blootstelling kan op termijn wel gevolgen hebben. “Naar aanleiding van de verhoogde PFAS-waarden op het terrein van de brandweerkazerne zal bijkomend onderzoek gedaan worden”, klinkt het bij het gemeentebestuur van Rijkevorsel. “Zo kunnen we de verontreiniging in kaart brengen en de eventuele risico’s voor de omwonenden en het milieu beter inschatten.” De inwoners van beide gemeenten die in een straal van 500 meter van de brandweerkazerne wonen, zullen een brief krijgen met meer uitleg. In Rijkevorsel volgt er binnenkort ook een bewonersvergadering. “Een aantal experten zal op deze vergadering een stand van zaken geven en de nodige informatie verschaffen over de te volgen maatregelen.” In Beerse wordt eerst het verdere onderzoek afgewacht. N-VA in Beerse opperde dat er meteen een informatievergadering moet volgen, maar dat gaan ze niet doen in Beerse. “We weten nu alleen dat er verhoogde waarden zijn, maar niet hoe ernstig”, zegt burgemeester Bart Craane (CDE-Vlim.be). “We hebben wel alle bewoners in die staal van 500 meter al verwittigd van de vaststelling en dat er ook een aantal maatregelen zijn waaraan ze zich best preventief houden. Wanneer we alle resultaten hebben, zullen we een uitgebreide informatieavond houden. Ergens wisten we dat dit kan gebeuren, maar langs de andere kant waren we toch verbaasd dat het in Beerse het geval was omdat die kazerne pas in gebruik is genomen in de periode dat het blusschuim met PFAS eigenlijk al veel minder of nauwelijks nog gebruikt werd.”