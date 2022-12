Verbod op afsteken van vuurwerk in Beerse

Bart Craane reageerde vorig jaar al verbolgen over de hoeveelheid vuurwerk die er toen alleen al in Beerse de lucht werd ingeschoten. Hij wees toen ook naar het vuurwerk dat in buurgemeente Turnhout werd afgeschoten op het moment dat er nog gezocht werd naar slachtoffers van de zware gasontploffing in Turnhout. Dit jaar verandert hij niet van mening. “Er mag geen vuurwerk worden afgestoken en ook niet met uitzonderingen", aldus Bart Craane. “En ja, in de mate van het mogelijke zal er ook op gecontroleerd worden.”