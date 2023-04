Vanochtend kans op helder weer in Beerse

Onduidelij­ke toekomst en een directeur die de werksfeer zou verzieken: “Het loopt al jaren mis in cultuur­huis de Warande”

Het rommelt bij de Warande in Turnhout. Er is niet alleen onduidelijkheid over wie zich in de toekomst over het cultuurhuis zal ontfermen, maar er komt ook steeds meer kritiek op de directie. Vooral algemeen directeur Najim Einauan zou er een zootje van maken en de werksfeer verzieken. Hij wordt door ex-collega’s omschreven als manipulatief, iemand die conflicten opzoekt en werknemers tegen elkaar opzet. “We begrijpen niet dat zo iemand deze functie heeft gekregen.”