Tweede editie van Vlimmers Winterterras: “Hopelijk kunnen we iedereen van ons dorp samenbrengen”

Vroeger was het de gewoonte dat brassband De Kempengalm een kerstmarkt organiseerde waarbij alle verenigingen werden uitgenodigd om een standje uit te baten. De opbrengsten gingen dan naar de werking van de vereniging. Toen de Kempengalm besloot om de fakkel over te dragen voor het organiseren van de kerstmarkt, besloten enkele vrijwilligers uit de organisatie van de Worstenfeesten om hun schouders eronder te zetten. “Vorig jaar was het onze eerste editie, maar toen waren er de coronamaatregelen die roet in het eten gooiden”, vertellen Mathias Vervecken en Michiel Dockx. “Maar we wilden niet zomaar niets doen en daarom besloten we het Vlimmers Winterterras te organiseren. Zo konden we de drukte van de kerstmarkt verspreiden over een langere periode. We hebben dan gevraagd aan de verenigingen om elk een avond voor de uitbating in te staan. Zo konden ze toch nog een centje bijverdienen. Het werd een schot in de roos, want heel de kerstvakantie lang was er elke dag de nodige gezelligheid.”