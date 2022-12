Twee auto's botsen frontaal op Antwerpseweg: één bestuurder gewond

Beerse/Merksplas Er zit geld in vintage reclamebor­den, veel geld. En dat weten deze Kempenaars als geen ander: “In Amerika werd er eentje verkocht voor 1,3 miljoen”

Een even goede investering als goud zijn ze misschien niet, maar als we Joeri Hoskens en Stef Smets uit Beerse mogen geloven, zijn ze toch bijna als kunst te beschouwen. De Kempenaars begonnen enkele jaren geleden oude reclameborden te verzamelen. Geen plastic of ijzer, maar email, gemaakt om decennia aan de muur te hangen. Binnenkort organiseren ze een beurs waar standhouders uit half Europa een plaatsje willen. Maar wat maakt zo’n bord nu zo uniek, dat er soms zelfs miljoenen voor worden neergeteld?

